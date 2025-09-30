Santacroce: “Napoli, tanta sfortuna e poi la Champions toglie energie. Conte…”

"Milan da Scudetto? E' presto per dirlo, perché qualche occasione l'ha concessa. E' un campionato apertissimo", dice Santacroce

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 16:46)

L'ex Napoli Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando il KO della squadra di Conte contro il Milan:

"Si sono notate un po' di difficoltà in generale. Conte ha sempre fatto forza sulla fase difensiva, invece è venuta a mancare, soprattutto nel primo quarto d'ora pareva slegata. Ci sono dei limiti su cui lavorare. Milan da Scudetto? E' presto per dirlo, perché qualche occasione l'ha concessa. E' un campionato apertissimo".

Champions pesa nella testa di Conte? — "La Champions leva via tanti punti a tante squadre. Sono sempre strane le partite prima e dopo la Champions. Non eri più abituato, qualcosa pagherai".

Napoli, De Bruyne risorsa o problema? — "C'è stata tanta sfortuna, perdere tutti i centrali e i terzini sinistri prima di una partita così importante è sfortuna. Questa partita di Champions va vinta e ha pensato anche a questo, perché se non vince diventa difficile il cammino in coppa. Ci sta provando Conte, ma ora deve tirare dritto. Milan spettacolare? Non possiamo dirlo per due ripartenze però".