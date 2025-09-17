Una partita da 197 milioni di euro, con regole rigide, tempi scanditi e, stando al testo, garanzie per la città. L'offerta congiunta di Milan e Inter, rinnovata fino al 30 settembre 2025, prevede infatti un prezzo di 197 milioni più Iva, con possibili deduzioni fino a 22 milioni per le bonifiche e la rimozione del tunnel Patroclo.