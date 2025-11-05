FC Inter 1908
Topalovic in Nazionale maggiore? In Slovenia: “Questione di tempo”. Ma Croazia e Bosnia sperano ancora

Il centrocampista dell'Inter U23 è stato convocato dall'U21 del suo Paese, ma sono in tanti ad avere fretta per paura di perderlo
Dopo aver trascinato l'Inter U23 al successo sul campo dell'Albinoleffe con una doppietta in meno di 10 minuti, Luka Topalovic ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale slovena. Per il momento si tratta di quella U21, ma nel suo Paese ne sono convinti: per la selezione maggiore è solo questione di tempo.

Una previsione che è anche una speranza, dal momento che si teme di poter perdere un talento cristallino: il giocatore, infatti, è eleggibile anche per la Croazia e per la Bosnia e, non avendo ancora ottenuto presenze ufficiali con la Slovenia, potrebbe anche decidere di giocare per un'altra Nazionale in futuro.

Una scelta molto importante per la carriera di Topalovic, che intanto continua a mettersi in mostra con l'Inter U23. In attesa di fare di nuovo capolino in Prima Squadra, già assaggiata alla fine della scorsa stagione.

