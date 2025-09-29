"Poiché la scorsa volta è caduto il numero legale, oggi perché la seduta sia ritenuta valida occorreranno solo 15 consiglieri presenti in Aula, una strategia che ha utilizzato la maggioranza per evitare che la seduta possa essere annullata prima della votazione finale. Perché la delibera sulla vendita possa essere approvata il numero di voti favorevoli deve essere superiore almeno di uno rispetto a quello dei contrari. E così parte il pallottoliere: al momento nel centrosinistra, che conta 32 consiglieri incluso il sindaco, sono 23 i favorevoli e sette i ribelli. Scioglieranno oggi le riserve la dem Monica Romano e il capogruppo della Lista Sala Marco Fumagalli. Ad aiutare a convincere i due consiglieri verso il sì, che a quel punto raggiungerebbe quota 25, potrebbero essere i tre emendamenti alla delibera che saranno depositati oggi: il primo per inserire la white list (una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa che operano in settori a rischio), il secondo per chiarire i costi di bonifica per il Parco dei Capitani, il terzo per studiare alcune misure per tutelare la salute dei residenti a San Siro. L’opposizione, invece, ribadisce di non voler fare da stampella alla maggioranza. Pertanto valuta il «no» o l’uscita dall’Aula", spiega il Corriere di Milano.