Willy van de Kerkhof , ex nazionale olandese che ha militato per molti anni nel PSV, ritiene che il club non debba assolutamente vendere Ivan Perisic. "Che super professionista, fantastico! Quando senti come si allena e come è ancora forte alla sua età. Può giocare ancora per altri tre anni", esordisce van de Kerkhof.

Commentando l'interesse dell'Inter, l'ex giocatore ha dichiarato: "Peter Bosz aveva assolutamente ragione a dire che non andrà all'Inter, perché non è in vendita. Non dovresti mai venderlo, anche se ti offrono 100 milioni".