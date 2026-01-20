Willy van de Kerkhof, ex nazionale olandese che ha militato per molti anni nel PSV, ritiene che il club non debba assolutamente vendere Ivan Perisic. "Che super professionista, fantastico! Quando senti come si allena e come è ancora forte alla sua età. Può giocare ancora per altri tre anni", esordisce van de Kerkhof.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Van de Kerkhof: “Perisic fantastico, può giocare così altri 3 anni. Inter? Mai! Nemmeno per…”
ultimora
Van de Kerkhof: “Perisic fantastico, può giocare così altri 3 anni. Inter? Mai! Nemmeno per…”
L'ex nazionale olandese che ha militato per molti anni nel PSV, ritiene che il club non debba assolutamente vendere il croato
Commentando l'interesse dell'Inter, l'ex giocatore ha dichiarato: "Peter Bosz aveva assolutamente ragione a dire che non andrà all'Inter, perché non è in vendita. Non dovresti mai venderlo, anche se ti offrono 100 milioni".
(Voetbalprimeur)
© RIPRODUZIONE RISERVATA