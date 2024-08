"Sanchez, classe 1988, torna a casa sua per mettere a disposizione della nostra squadra tutta la sua immensa classe, la leadership e l’esperienza che, non ultimo, gli hanno consentito di laurearsi campione d’Italia con l’Inter nella passata stagione. L’Udinese e il Friuli sono casa di Alexis che, in tutti questi anni, ha mantenuto legame solidissimo con la società e tutta la Regione ed il club ha fortemente voluto il suo ritorno per mettere a disposizione di mister Runjaic un fuoriclasse assoluto che rappresenta un motivo di orgoglio anche per tutta la tifoseria bianconera. Lo riabbracciamo dopo 13 anni, ancora nel pieno della sua forza e più carico e combattivo che mai per toglierci insieme nuove soddisfazioni"