Oltre all'esposto di Corbani con al centro la congruità del prezzo di vendita, il suo legale, l'avvocato Giammarco Brenelli, ha depositato in Procura anche una contestuale querela per "invasione di terreni" per alcuni episodi di presunte attività di carotaggio in vista, così è parso, dell'apertura di un cantiere nell'area. Episodi che, secondo la denuncia depositata, si sarebbero verificati "il 10 gennaio, il 14 gennaio" scorso e in altre date successive. Si tratterebbe di "accessi senza esposizione di autorizzazioni", il tutto prima delle delibere comunali sulla vendita.