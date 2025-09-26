UFFICIALE – Inter, rinnovata partnership con Santa Margherita: Official Wine Supplier dal 2019

Il brand vinicolo, icona dell’enologia Made in Italy, continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019

Andrea Della Sala Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 11:16)

Santa Margherita e FC Internazionale Milano annunciano il rinnovo della loro partnership, confermando un sodalizio che unisce eccellenza, passione e spirito internazionale. Il brand vinicolo, icona dell’enologia Made in Italy, continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 e consolidato stagione dopo stagione.

Un’unione fondata sulla comunanza di intenzioni, obiettivi e valori, sostenuta da radici italiane e da un prestigio cosmopolita. Da un lato l’Inter, club fondato nel 1908 e protagonista di una storia gloriosa riconosciuta a livello mondiale; dall’altro Santa Margherita, interprete dell’eccellenza vinicola italiana con una presenza in oltre 90 Paesi. Insieme raccontano una visione condivisa, in cui stile, identità e performance si intrecciano per trasformare ogni vittoria in un momento da celebrare. Dalle sale Hospitality di San Siro alle sedi del Club, passando per le iniziative congiunte e i prodotti dedicati, Santa Margherita è diventata parte integrante dell’esperienza nerazzurra, celebrando con eleganza i successi più ambiziosi e i momenti più emozionanti della squadra.

Nel corso degli anni, questa sinergia ha dato vita a prodotti capaci di coinvolgere tifosi e wine lover, dentro e fuori dal campo: dalla magnum creata per celebrare lo scudetto nel 2021 alla capsule collection “I M BRAVE”, “I M FUTURE”, “I’M LEGEND” lanciata nel 2022, dalla limited edition con etichetta luminescente avvolta dal celebre biscione del 2023 alla special edition dedicata al conseguimento della Seconda Stella nel 2024. Bottiglie celebrative da collezione, capaci di raccontare una storia fatta di orgoglio e spirito di appartenenza, che custodiscono al loro interno l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Santa Margherita, prodotto con le migliori uve di Valdobbiadene e ambasciatore del gusto e della way of life del Bel Paese nel mondo.

Con il rinnovo ufficiale della partnership si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra i due brand. All’orizzonte si affaccia infatti un’inedita special edition firmata Santa Margherita, pensata per rendere omaggio alla storia, ai colori e alla vocazione vincente dell’Inter. Una bottiglia da collezione, destinata a conquistare tifosi e appassionati, nel segno di un brindisi tutto nerazzurro.