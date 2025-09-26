A Sky parlano di "tentazione Lookman ". L'inviato a seguito dell'Atalanta, Massimiliano Nebuloni, ha spiegato in queste ore che il giocatore - che era stato nel mirino dell'Inter con il suo club che aveva respinto un'offerta da 45 mln - potrebbe tornare a giocare da titolare.

Il rientro

La terzultima rete con la maglia dell'Atalanta che "dopo gli strappi, le fughe, il mal di pancia e la partenza negata lo ha reintegrato regalandogli un rinforzo in extremis che contro le big sa come si fa. Dopo un'estate trascorsa ad allenarsi da solo, Lookman non può essere al massimo della condizione. Nella scorsa settimana ha ripreso confidenza con la squadra e ha fatto vedere a Juric quello che l'allenatore voleva vedere. Per capire quanto aiuto uno come lui all'Atalanta basta guardare ai suoi numeri di un anno fa. Nella Torino bianconera può tornare a correre per l'Atalanta e riallacciare i fili strappati in estate a pochi giorni dopo potrebbe ricomparire in campo a Bergamo nella sfida di CL contro il Bruges", ha spiegato il giornalista sul rientro del nigeriano.