Sarri: “Inter? Una tonnara, penso a mercoledì. Gol Verona? Ngonge voleva crossare…”

A DAZN, Maurizio Sarri ha commentato così il pareggio ottenuto dalla Lazio sul campo del Verona per 1-1. “Abbiamo fatto una buona partita, dispiace per il risultato, era in mano dall’inizio alla fine. L’episodio del gol… voleva crossare Ngonge, non abbiamo preso tiri in porta oltre alla rete. Non abbiamo sfruttato tante ripartenze, la squadra ha fatto una buona partita. Non abbiamo perso la partita di mano oggi, abbiamo gestito serenamente, ci manca la facilità di andare in gol come gli anni scorsi, si poteva vincere 3-1".