Il giorno dopo la manita rifilata al Sassuolo, Libero analizza la prestazione dell'Inter. I nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato. "L’Inter sul velluto in casa del Sassuolo: 5-0 senza storia, anche perché Matić al 54’ si fa espellere per un reiterato insulto all’arbitro Chiffi. Le firme sono di Bisseck (di testa, ringraziando le drammatiche uscite a vuoto di Murić), Thuram (ringraziando il piede di Dimarco), Lautaro (ringraziando sé stesso), Akanji (ringraziando di nuovo Murić), Luis Henrique (ringraziando Chivu che ci ha sempre creduto)".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Libero – Sassate al Sassuolo, l’Inter è straripante. Luis Henrique? Chivu ha sempre…
ultimora
Libero – Sassate al Sassuolo, l’Inter è straripante. Luis Henrique? Chivu ha sempre…
Il giorno dopo la manita rifilata al Sassuolo, Libero analizza la prestazione dell'Inter
"È l’11ª vittoria nelle ultime 12 in A, l’8ª di fila in trasferta tra tutte le competizioni. Il Milan scivola a -8 e avrà più pressione nel recupero in programma il 18 febbraio contro il Como. Ora per Chivu c’è una settimana piena per preparare la grande sfida alla Juventus di sabato, che darà il via a un tour de force che comprende la doppia sfida al Bodo/Glimt nei playoff di Champions".
(Libero)
© RIPRODUZIONE RISERVATA