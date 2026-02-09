Il giorno dopo la manita rifilata al Sassuolo, Libero analizza la prestazione dell'Inter. I nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato. "L’Inter sul velluto in casa del Sassuolo: 5-0 senza storia, anche perché Matić al 54’ si fa espellere per un reiterato insulto all’arbitro Chiffi. Le firme sono di Bisseck (di testa, ringraziando le drammatiche uscite a vuoto di Murić), Thuram (ringraziando il piede di Dimarco), Lautaro (ringraziando sé stesso), Akanji (ringraziando di nuovo Murić), Luis Henrique (ringraziando Chivu che ci ha sempre creduto)".