Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così in vista della sfida tra Inter-Juve di sabato: "Inter-Juve sarà diversa da Juve-Lazio nell'approccio sicuramente: c'è la settimana lunga.
Dico una cosa originale: per noi è innamorati è nel giorno degli innamorati. Sarà una partita bellissima: la Juve avrà sempre il pallino del gioco? Quando perderà palla questa Inter nuova si distende molto meglio di quando presidia la metà campo avversaria: negli spazi si sta esaltando perché ha acquisito quella qualità nelle distanze, nel primo tocco che voleva Chivu.
Pensavamo fosse difficile questa verticalità, ma con i centrocampisti, con gli attaccanti, con Dimarco e con Luis Henrique che sta arrivando e sa uscire bene, l'Inter può colpire e far male".
