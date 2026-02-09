Dico una cosa originale: per noi è innamorati è nel giorno degli innamorati. Sarà una partita bellissima: la Juve avrà sempre il pallino del gioco? Quando perderà palla questa Inter nuova si distende molto meglio di quando presidia la metà campo avversaria: negli spazi si sta esaltando perché ha acquisito quella qualità nelle distanze, nel primo tocco che voleva Chivu.