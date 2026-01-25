Il post partita di Sassuolo-Cremonese ha regalato un fuoriprogramma. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'ex Inter Emil Audero è stato dimenticato allo stadio. "Dopo le tradizionali interviste post gara, il portiere italo-indonesiano è passato dalla zona mista dove erano presenti due giornalisti indonesiani (Audero ha origini indonesiane, il papà è nato lì) che seguono spesso sia lui che Jay Idzes (olandese naturalizzato indonesiano che gioca nel Sassuolo)".