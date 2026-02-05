Sassuolo–Inter: dati, precedenti e numeri chiave della sfida di Serie A

La sfida tra Sassuolo e Inter mette a confronto due squadre con obiettivi molto diversi: i neroverdi cercano continuità e punti salvezza, mentre i nerazzurri vogliono consolidare la corsa al vertice

Redazione1908 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 14:53)

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Torino per i nerazzurri è tempo di tuffarsi nuovamente in campionato dove per la 24ª giornata di Serie A i ragazzi di Chivu faranno visita al Sassuolo di Grosso.

Neroverdi che- dopo il ritorno in Serie A – hanno approcciato alla competizione nel migliore dei modi e attualmente viaggiano a metà classifica con 29 punti trascinati da un'inossidabile Domenico Berardi, autentico spauracchio per i nerazzurri nelle passate stagioni.

L’Inter dopo un gennaio brillante e un ottimo inizio febbraio vuole blindare la vetta della classifica tenendo a distanza di sicurezza Milan e Napoli, con i rossoneri reduci da una prestazione convincete sul campo del Bologna. Sono 7 le vittorie in trasferta consecutive ottenute dalla squadra nerazzurra, un trend che dalle parti di via della Liberazione vorrebbero vedere intaccato.

Statistiche e precedenti — Sul fronte degli scontri diretti, l’Inter attualmente ha un piccolo vantaggio nei confronti del Sassuolo: in 23 confronti tra le due squadre l’Inter ha ottenuto 11 vittorie, il Sassuolo 10 mentre i pareggi sono solo 2. Equilibrio che però non riflette a pieno il divario di forze in campionato, dove i nerazzurri appaiono nettamente favoriti per l’ottavo successo stagionale fuori casa.

Numeri e cifre — La squadra di Chivu al momento oltre il primato in classifica può contare anche sulla grande vena realizzativa del comparto offensivo. Sono 52 le reti realizzate in campionato fino a questo momento con 19 gol subiti. Numeri che aprono un solco difficilmente colmabile dalle inseguitrici anche guardando le occasioni create. I neroverdi momentaneamente viaggiano con una differenza reti di -2 con la difesa di mister Grosso che al momento è la settima più perforata. Nelle ultime 5 sfide i nerazzurri hanno ottenuto 1 pareggio e 4 vittorie mentre il Sassuolo 3 sconfitte e 2 vittorie (arrivate con Cremonese e Pisa in trasferta).

Chi il favorito? — I numeri parlano chiaro come del resto i pronostici sul risultato del match e tutto lascia pensare che l’Inter possa dar seguito al percorso intrapreso in campionato e imporsi al Mapei per proseguire la sua marcia verso obiettivi ambiziosi, mentre il Sassuolo cercherà comunque di sfruttare al massimo il fattore campo per portare a casa un risultato positivo.