L’Inter ha chiuso al 30 giugno 2025 il primo bilancio in utile della sua storia: +35,4 milioni. Ecco da La Gazzetta dello Sport un'analisi nel dettaglio dei conti del club nerazzurrro: "Quello che in gergo si definisce turnaround aziendale, nel caso del club nerazzurro, si è pienamente compiuto nell’ultima stagione.

Basti pensare che l’Inter aveva riportato nel 2020-21 la perdita record di 245,6 milioni. Da allora il trend è via via migliorato: -140,1 milioni nel 2021-22, -85,4 nel 2022-23, -35,7 nel 2023-24. Fino al segno più nell’ultima stagione. I ricavi, al netto delle plusvalenze, sono schizzati a 552,6 milioni, grazie al boom degli introiti da Champions (190 milioni tra premi Uefa, botteghino e bonus sponsor) e ai 31,4 milioni del Mondiale per Club.