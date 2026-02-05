Nell'ultima puntata del podcast "Balla col Tir", Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato anche di Inter, con un paragone tra l'ex allenatore Simone Inzaghi e Cristian Chivu:
"Su Inzaghi devo dire che è un ottimo allenatore, ma a un certo punto si è fermato: il modulo, le non rotazioni, i cambi degli ammoniti, la lettura della partita che non esiste. E' un ottimo allenatore, ma fino a un certo punto, poi si è fermato, deve crescere. Con quella squadra, poteva fare di più. I campionati li ha buttati".
"Ora i giocatori sono più felici, apprezzano più il lavoro di Chivu. Se oggi penso all'Inter, penso a Chivu, non c'è niente da fare".
(Fonte: "Balla col Tir")
