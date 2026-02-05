FC Inter 1908
Nell'ultima puntata del podcast "Balla col Tir", Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato anche di Inter
Nell'ultima puntata del podcast "Balla col Tir", Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato anche di Inter, con un paragone tra l'ex allenatore Simone Inzaghi e Cristian Chivu:

"Su Inzaghi devo dire che è un ottimo allenatore, ma a un certo punto si è fermato: il modulo, le non rotazioni, i cambi degli ammoniti, la lettura della partita che non esiste. E' un ottimo allenatore, ma fino a un certo punto, poi si è fermato, deve crescere. Con quella squadra, poteva fare di più. I campionati li ha buttati".

"Ora i giocatori sono più felici, apprezzano più il lavoro di Chivu. Se oggi penso all'Inter, penso a Chivu, non c'è niente da fare".

(Fonte: "Balla col Tir")

