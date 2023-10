Pistocchi: “Gyomber-Thuram era rigore. E non si fa informazione corretta se…”

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi , giornalista, ha sottolineato come in Salernitana-Inter non sia stato assegnato un rigore nel primo tempo per fallo di Gyomber su Thuram:

"Piccola annotazione: sento dire che trattenere con le due mani un avversario non è fallo. Credo che non si possa fare informazione corretta se non si mettono in evidenza episodi da regolamento molto chiari come quello su Thuram: non può non essere fallo, Thuram è nettamente davanti e viene trattenuto da dietro in maniera prolungata e vistosa"