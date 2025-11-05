"Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno io credo che questa nostra iniziativa su San Donato ha giocato un ruolo anche per accelerare su San Siro. Il fatto che il Club avesse un'alternativa concreta è stata un campanello d'allarme per la Municipalità di Milano. Sto parlando del bicchiere mezzo pieno: ha giocato un ruolo positivo".

lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni dopo l'assemblea dei soci del club rossonero, parlando dell'area San Donato nel giorno del rogito di San Siro a Inter e Milan. "Noi - aggiunge - siamo andati molto avanti su San Donato e siamo arrivati alla determinazione che uno stadio nuovo, bello, moderno ed europeo faceva fatica a trovare una giustificazione economica nel farlo solo per il Milan": Resta comunque vivo l'interesse per l'area da parte del club rossonero che ha ipotizzato la realizzazione di una arena sportiva da 18 mila spettatori, come anche scritto nel bilancio approvato oggi dall'assemblea dei soci.