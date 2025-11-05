FC Inter 1908
Sabatini: “Conte, prima colpa di Marotta poi del catenaccio. Ma dove? L’Eintracht aveva…”

"Io chiedo aiuto a voi, a Cruciani e a Zazzaroni, aiutatemi a capire Conte perché non lo capisco", ammette Sabatini
Intervenuto al podcast Numer1, Sandro Sabatini ha parlato così di Conte dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte:

"Io chiedo aiuto a voi, a Cruciani e a Zazzaroni, aiutatemi a capire Conte perché non lo capisco.

Contro il Como 0-0, e la colpa è che il Napoli dà fastidio e dei presidenti che parlano con riferimento a Marotta. Contro l'Eintracht Francoforte, 0-0 e la colpa è dell'Eintracht che fa il catenaccio?

In Germania fanno il catenaccio ma prendono 3 gol a partita, in Champions League faranno catenaccio anche lì ma avevano preso 11 gol in 3 partite.

Ora col Napoli fanno il catenaccio? Dai, non può essere sempre colpa degli altri ecco, questo dico io"

