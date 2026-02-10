Zazzaroni: “L’Inter batterà la Juve, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini

Zazzaroni, Cruciani e Sabatini hanno fatto i loro pronostici su Inter-Juventus: due su tre optano per il successo dei nerazzurri

C'è grande attesa per Inter-Juventus, match in programma sabato 14 febbraio e valevole per la 25° giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano con grande entusiasmo dopo la netta vittoria contro il Sassuolo e forti di un vantaggio di 8 punti sul Milan, che deve recuperare la partita col Como.

La Juventus, invece, ha rallentato pareggiando 2-2 in casa contro la Lazio praticamente a tempo scaduto. I bianconeri sono al momento quarti appaiati alla Roma, che nel weekend sarà di scena a Napoli in un altro match-verità.