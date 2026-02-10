C'è grande attesa per Inter-Juventus, match in programma sabato 14 febbraio e valevole per la 25° giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano con grande entusiasmo dopo la netta vittoria contro il Sassuolo e forti di un vantaggio di 8 punti sul Milan, che deve recuperare la partita col Como.
Zazzaroni: “L’Inter batterà la Juve, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini
Zazzaroni, Cruciani e Sabatini hanno fatto i loro pronostici su Inter-Juventus: due su tre optano per il successo dei nerazzurri
La Juventus, invece, ha rallentato pareggiando 2-2 in casa contro la Lazio praticamente a tempo scaduto. I bianconeri sono al momento quarti appaiati alla Roma, che nel weekend sarà di scena a Napoli in un altro match-verità.
Intervenuti al Podcast Numer1, Zazzaroni, Cruciani e Sabatini hanno fatto i loro pronostici su Inter-Juventus. Zazzaroni opta per la vittoria dell'Inter: "Vince l'Inter 2-1, segnano Yildiz per la Juventus e Lautaro per l'Inter". Anche Cruciani pronostica il successo dell'Inter: "2-0, gol di Lautaro". Sabatini, invece, sceglie il pareggio: "Finisce 1-1, segna Pio Esposito"
