Il club nerazzurro ha pubblicato una clip per omaggiare il proprio capitano, ma il risultato finale non è stato apprezzato

Il video pubblicato dall'Inter per celebrare il traguardo dei 171 gol di Lautaro con la maglia nerazzurra , che lo hanno reso il terzo miglior marcatore della storia interista, continua a far discutere e a raccogliere pareri fortemente negativi. Non solo in Italia, ma anche all'estero.

La questione è stata sollevata anche da L'Equipe che, oltre a commentare la qualità della clip, ha riportato anche alcuni commenti poco lusinghieri da parte di alcuni tifosi: "Un video generato dall'intelligenza artificiale, pieno di piccoli errori, che ha scatenato l'indignazione dei tifosi interisti. Oltre alla qualità dell'immagine, a suscitare reazioni sono stati soprattutto i numerosi piccoli errori, in particolare nella grafica del giocatore, dove spesso vediamo un numero diverso dal suo (10) sulla maglia o sui pantaloncini, e sullo stemma dell'Inter, a volte sostituito da un logo sconosciuto".