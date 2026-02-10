FC Inter 1908
Inter, il video celebrativo per Lautaro fa discutere anche all’estero. L’Equipe: “Pieno di errori”

Il club nerazzurro ha pubblicato una clip per omaggiare il proprio capitano, ma il risultato finale non è stato apprezzato
Il video pubblicato dall'Inter per celebrare il traguardo dei 171 gol di Lautaro con la maglia nerazzurra, che lo hanno reso il terzo miglior marcatore della storia interista, continua a far discutere e a raccogliere pareri fortemente negativi. Non solo in Italia, ma anche all'estero.

La questione è stata sollevata anche da L'Equipe che, oltre a commentare la qualità della clip, ha riportato anche alcuni commenti poco lusinghieri da parte di alcuni tifosi: "Un video generato dall'intelligenza artificiale, pieno di piccoli errori, che ha scatenato l'indignazione dei tifosi interisti. Oltre alla qualità dell'immagine, a suscitare reazioni sono stati soprattutto i numerosi piccoli errori, in particolare nella grafica del giocatore, dove spesso vediamo un numero diverso dal suo (10) sulla maglia o sui pantaloncini, e sullo stemma dell'Inter, a volte sostituito da un logo sconosciuto".

