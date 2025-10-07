Gianfranco Teotino, su Skysport, ha parlato della Nazionale italiana che si appresta a giocare in questa pausa due gare di qualificazioni ai Mondiali in trasferta contro l'Estonia (sabato 11 ottobre alle 20.45) e in Italia, martedì 14, stessa ora il confronto contro Israele.
Teotino: “Italia, dall’Inter iniezione di fiducia. Gli interisti stanno imparando…”
«Dal punto di vista dello stato di salute quelli che ci sono stanno molto bene», ha detto dei calciatori convocati da Gattuso. Poi il focus sui cinque calciatori nerazzurri che il ct ha deciso di portare con sé: «Stanno bene, ruotano anche quindi non hanno tantissimi minuti sulle gambe, stanno imparando qualcosa di nuovo sul piano del pressing, della riaggrassione, della verticalizzazione. Qualcosa di diverso rispetto a quanto facevano nella scorsa stagione e questa è un'ottima cosa per la Nazionale», ha spiegato il giornalista.
Spunto dall'Inter—
«Poi dall'Inter viene un'inizione di fiducia perché l'Inter in Serie A è finora l'unica squadra che gioca con due attaccanti puri come ha fatto Gattuso con Kean-Retegui nella prima tornata, mentre gli altri allenatori giocano con un attaccante e due trequartisti, con un attaccante e la mezza punta. Due attaccanti puri che hanno portato ad una media superiore a tutta quella del campionato italiano (2.38 a partita) con 2.83 gol segnati a gara, la squadra nerazzurra da sola segna più della media fatta da tutte le squadre di Serie A. Due attaccanti puri funzionano e Gattuso può aver tratto una conferma alle sue idee dal campionato», ha concluso.
