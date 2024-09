Il derby d'Italia è pronto a infiammare la Serie A nel corso di questa stagione calcistica. Dopo le prime tre giornate di campionato, addetti ai lavori e tifosi sono convinti che Inter e Juventus si contenderanno lo scudetto con le rivali pronte a inserirsi in caso di eventuali passi falsi. I ragazzi di Simone Inzaghi, Campioni d'Italia in carica, continuano ad apparire la formazione da battere visto che, secondo gli esperti Sisal, Lautaro e compagni confermeranno il tricolore a 1,70.

Inter che, in caso di successo, metterebbe la parola fine a un tabù che va avanti da cinque stagioni ovvero la conferma del tricolore. Un'impresa riuscita, per ultima, alla Juventus. Proprio i bianconeri, attualmente primi insieme ai nerazzurri e alle soprese Torino e Udinese, appaiono i grandissimi rivali Lautaro e compagni in virtù sia di un grandissimo impatto da parte di Thiago Motta sia di un mercato che ha portato nomi di peso tra cui Nico Gonzalez e Koopmeiners. Il trionfo della Juventus è offerto a 4.00.