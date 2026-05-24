L'Inter di Chivu si è cucita addosso il 21° scudetto della sua storia e lo ha fatto con un ritmo diventato ben presto insostenibile per tutte le altre

Marco Macca Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 18:02)

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Un campionato partito con qualche passo falso ma che poi si è trasformato in una marcia trionfale. L'Inter di Chivu si è cucita addosso il 21° scudetto della sua storia e lo ha fatto con un ritmo diventato ben presto insostenibile per tutte le altre squadre. Ecco alcuni numeri dei nerazzurri:

"I numeri mostrano come la stagione nerazzurra sia stata una marcia trionfale verso il ventunesimo scudetto, nonostante qualche passo falso agli albori del campionato. L’Inter ha perso tre delle prime otto partite stagionali (Udinese, Juventus e Napoli), diventando così l’unica squadra nella storia della competizione a vincere il campionato con tre k.o. nelle prime otto giornate, al pari della Juventus 2015/16. Dopo la 12ª giornata, in cui è arrivata la quarta sconfitta stagionale, i nerazzurri hanno dato il via ad una striscia di imbattibilità di quindici partite: due serie da sette vittorie consecutive (record stagionale), interrotte solo dal pareggio contro il Napoli alla 20ª giornata".

"I nerazzurri hanno anche il miglior rendimento interno ed esterno del torneo: sono 45 i punti conquistati a San Siro, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 50 gol fatti e 16 subiti, e 42 quelli arrivati in trasferta con 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 39 gol fatti e 19 subiti. La squadra di Chivu ha trascorso 24 giornate in testa alla classifica, ed è quella che nel corso del campionato ha passato più minuti in vantaggio (1770) e meno in svantaggio (328) in questo campionato".

(inter.it)