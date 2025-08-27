Intervenuto sulle frequenze di Marte Sport Live, Leonardo Semplici ha parlato della lotta scudetto. Per il tecnico sarà lotta a due per il titolo. "E’ presto per fare previsioni, ma la prima giornata ha confermato che Napoli e Inter sono più avanti delle altre squadre nella lotta al titolo. I giorni di mercato che restano possono cambiare un po’ gli equilibri, se Juventus, Milan e Roma faranno altri acquisti, ma le prime due dello scorso anno sono in vantaggio sulle altre. Il Como può essere la sorpresa perché è una squadra che ha fatto degli investimenti importanti e ha una società e un allenatore che stanno lavorando molto bene".