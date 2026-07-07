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Semplici: “Serie A? Napoli e Inter sono le più pronte. Da 5 anni i nerazzurri…”

Semplici: “Serie A? Napoli e Inter sono le più pronte. Da 5 anni i nerazzurri…” - immagine 1
Il pensiero del noto allenatore a proposito delle due squadre che si sono contese gli ultimi scudetti
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'allenatore Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di StileTv, ha parlato del campionato di Serie A. Questa la sua previsione sulla prossima stagione, in attesa ovviamente di conoscere il dettaglio definitivo delle rose:

Inter

"Ad oggi Napoli e Inter sono le squadre più pronte e le più forti del campionato. L'Inter da 5 anni è la più forte, dal punto di vista dell'organico è la più pronta. Poi c'è il Napoli e poi ci sono tutte le altre, la Juventus, la Roma, lo stesso Milan che sembra stia attuando una rivoluzione e c'è da capire quando sarà pronto.

Si dice che il calcio italiano è rimasto indietro, ma guardate anche il Brasile che era tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Quando si va a giocare contro squadre che non sono mai state avversarie importanti, ci si rende conto quanto sia evoluto il calcio. Il Mondiale è un momento particolare e questo spiega anche la sconfitta con la Norvegia, sembrava che avessimo perso contro l'ultima della classe, ma così non è".

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