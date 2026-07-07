"Ad oggi Napoli e Inter sono le squadre più pronte e le più forti del campionato. L'Inter da 5 anni è la più forte, dal punto di vista dell'organico è la più pronta. Poi c'è il Napoli e poi ci sono tutte le altre, la Juventus, la Roma, lo stesso Milan che sembra stia attuando una rivoluzione e c'è da capire quando sarà pronto.