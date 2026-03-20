Serbia, i convocati per Spagna e Arabia Saudita: c’è anche Aleksandar Stankovic

Andrea Della Sala Redattore 

Il commissario tecnico della Serbia, Veljko Paunović, ha ufficializzato la lista dei convocati per le due amichevoli. La selezione serba sarà impegnata il 27 marzo contro la Spagna all'Estadio de la Cerámica di Villarreal, e il 31 marzo contro l’Arabia Saudita alla TSC Arena di Bačka Topola.

Portieri: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al-Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth)

Difensori: Kosta Nedeljković (Lipsia), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Stella Rossa), Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa), Aleksa Terzić (Salisburgo)

Centrocampisti: Aleksandar Stanković (Club Brugge), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimović (Shabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulham), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorets), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Getafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Stella Rossa), Njegoš Petrović (Vojvodina)

Attaccanti: Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio)

