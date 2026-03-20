Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter e del distacco che ha accumulato su Milan e Napoli

Andrea Della Sala Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 14:02)

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter e del distacco che ha accumulato su Milan e Napoli:

"L'Inter arriva da un mese di prestazioni, non cattive ma non all'altezza di quanto ci aveva fatto vedere. Nella partita con l'Atalanta l'Inter mi è sembrata in totale gestione, per me ha già svoltato la fase brutta che ogni squadra ha in una stagione. 8 giorni di respiro, allenamenti, giocatori recuperati e credo che sia arrivato il momento di dare una risposta sul campo e credo che possa arrivare. L'Inter ha ritrovato delle certezze che sono passate inevitabilmente dal risultato del Milan a Roma. Se avesse vinto ci sarebbe stata parecchi tensione che è passata da una parte all'altra del Naviglio.

Parlavamo di Allegri che mette pressione, Inter in difficoltà, ora una settimana dopo Allegri non sa più gestire la squadra e il Milan sembra guardare al decimo posto. Non è vero né una né l'altra, ma credo che 8 punti siano tanti. Più paura il Milan o il Napoli? Io credo che se un giocatore dell'Inter ha paura non può fare il giocatore dell'Inter. Non puoi avere paura con 8 punti di distacco, devi avere rispetto, devi sapere che non hai vinto, ma non puoi avere paura".