Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter e del distacco che ha accumulato su Milan e Napoli:
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Biasin: “Inter ha già svoltato. Più paura del Milan o del Napoli? Se un giocatore ha paura…”
"L'Inter arriva da un mese di prestazioni, non cattive ma non all'altezza di quanto ci aveva fatto vedere. Nella partita con l'Atalanta l'Inter mi è sembrata in totale gestione, per me ha già svoltato la fase brutta che ogni squadra ha in una stagione. 8 giorni di respiro, allenamenti, giocatori recuperati e credo che sia arrivato il momento di dare una risposta sul campo e credo che possa arrivare. L'Inter ha ritrovato delle certezze che sono passate inevitabilmente dal risultato del Milan a Roma. Se avesse vinto ci sarebbe stata parecchi tensione che è passata da una parte all'altra del Naviglio.
Parlavamo di Allegri che mette pressione, Inter in difficoltà, ora una settimana dopo Allegri non sa più gestire la squadra e il Milan sembra guardare al decimo posto. Non è vero né una né l'altra, ma credo che 8 punti siano tanti. Più paura il Milan o il Napoli? Io credo che se un giocatore dell'Inter ha paura non può fare il giocatore dell'Inter. Non puoi avere paura con 8 punti di distacco, devi avere rispetto, devi sapere che non hai vinto, ma non puoi avere paura".
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