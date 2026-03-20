Essendo già qualificata ai Mondiali, l'Olanda disputerà due amichevoli durante la pausa delle Nazionali anche in preparazione del grande evento estivo

Essendo già qualificata ai Mondiali, l'Olanda disputerà due amichevoli durante la pausa delle Nazionali anche in preparazione del grande evento estivo.

Gli Orange affronteranno prima la Norvegia di Haaland venerdì 27 marzo mentre il 31 dello stesso mese ci sarà l'incrocio con l'Ecuador. Nella lista dei convocati del CT Koeman figurano entrambi gli interisti, Denzel Dumfries, ormai recuperato appieno dall'infortunio, e Stefan De Vrij, chiamato lo stesso dal CT nonostante stia trovando poco spazio in nerazzurro.