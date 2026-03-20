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Convocati Olanda, la scelta di Koeman su De Vrij e Dumfries per le amichevoli di marzo

Convocati Olanda, la scelta di Koeman su De Vrij e Dumfries per le amichevoli di marzo - immagine 1
Essendo già qualificata ai Mondiali, l'Olanda disputerà due amichevoli durante la pausa delle Nazionali anche in preparazione del grande evento estivo
Matteo Pifferi Redattore 

Essendo già qualificata ai Mondiali, l'Olanda disputerà due amichevoli durante la pausa delle Nazionali anche in preparazione del grande evento estivo.

Gli Orange affronteranno prima la Norvegia di Haaland venerdì 27 marzo mentre il 31 dello stesso mese ci sarà l'incrocio con l'Ecuador. Nella lista dei convocati del CT Koeman figurano entrambi gli interisti, Denzel Dumfries, ormai recuperato appieno dall'infortunio, e Stefan De Vrij, chiamato lo stesso dal CT nonostante stia trovando poco spazio in nerazzurro.

Convocati Olanda, la scelta di Koeman su De Vrij e Dumfries per le amichevoli di marzo- immagine 2
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Portieri: Justin Bijlow (Genoa), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea)

Convocati Olanda, la scelta di Koeman su De Vrij e Dumfries per le amichevoli di marzo- immagine 3
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Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique Marsiglia), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus)

Attaccanti: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Aston Villa), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray)

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