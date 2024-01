Serena: “Carboni? Difficile che trovi collocazione nel 3-5-2 di Inzaghi. Frattesi…”

"Trasferta insidiosa per l'Inter perché si colloca prima della Supercoppa e poi perché l'Inter viene da un periodo non brillantissimo sul piano del gioco e anche atleticamente. Inzaghi mette in campo la squadra migliore che ha, vuole allungare in classifica ma c'è un punto di domanda: il Monza è dinamico, gioca bene, ha problemi a fare gol. Carboni? In ottica Inzaghi, è da capire se Simone vorrà farlo giocare da centrocampista o da seconda punta. Sarà difficile per Carboni trovare collocazione in questo schema di Inzaghi: lui è fermo nelle sue idee, Frattesi per esempio l'avrei messo come quinto di destra al posto di Cuadrado. Inzaghi ha idee consolidate ma Frattesi sa andare dentro al campo come pochissimi sanno fare. La rosa dell'Inter è ampia, Inzaghi li ruota con fin troppo giudizio a volte. E' attrezzata per vincere, non pensava di trovarsi una Juve così"