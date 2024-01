La Serie A resta a 20 squadre. Per la terzultima niente retrocessione diretta

Ieri è andata in scena un'importante assemblea di Lega. Un confronto di due ore tra i club, i vertici della Lega e il presidente federale. Le società concordano sulla necessità di recuperare risorse, mantenere venti squadre in A e il meccanismo del diritto di veto. "L’Italia domina in Europa per numero di squadre professionistiche: cento. Venti compongono la Serie A, motore di tutto il sistema per incassi generati. Per questo, parere unanime dei club, venti devono rimanere: le criticità strutturali dovranno essere corrette in altre categorie", sottolinea la Gazzetta dello Sport.