"La Supercoppa italiana si giocherà il 22-23 dicembre, penso lo decideremo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici, non ci sono ipotesi in quell'area per ovvi motivi legati alle guerre. Penso oggi decideremo anche dove giocare".
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Lega, Simonelli: “Ecco quando si giocherà la Supercoppa. No Arabia: il luogo…”
Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ospite di Radio Anch'Io Sport su Radio1, all'indomani della fine del campionato con le qualificazioni in Champions League di Roma e Como e il caos nel derby di Torino, a proposito della sede della prossima Supercoppa.
Una partita di Serie A all'estero—
"In futuro ci sarà la possibilità di esaminare anche partite di campionato all'estero. Questo fa parte dei programmi codificati oggi anche da Uefa e Fifa. Mentre prima non esisteva alcuna disposizione, oggi si può fare seguendo una procedura che è quella che abbiamo seguito in maniera estemporanea per proporre Milan-Como a Perth".
Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ospite di Radio Anch'Io Sport su Radio1, all'indomani della fine del campionato con le qualificazioni in Champions League di Roma e Como e il caos nel derby di Torino, a proposito della sede della prossima Supercoppa. "E' una cosa che secondo me si farà, so che non è amata dai tifosi ma è una maniera per far conoscere la Serie A all'estero e quindi ottenere maggiori ricavi dai diritti tv esteri"
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