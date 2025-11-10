Si é tenuto a Roma, presso l'hotel Parco dei Principi, un incontro tra le società di Serie A (tutte presenti) e i vertici arbitrali, alla presenza del presidente Figc Gabriele Gravina, del presidente Aia Antonio Zappi e dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Un momento di confronto organizzato dalla Federcalcio in collaborazione con la Lega di A e l'Aia che ha toccato diversi temi - dall'applicazione del protocollo Var al ricambio generazionale all'interno della classe arbitrale -, con il supporto dei dati presentati dal designatore Gianluca Rocchi ai rappresentanti dei club.

Dal presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta al numero 1 della Lazio, Claudio Lotito, passando per il director of football strategy della Juventus, Giorgio Chiellini e il ds della Roma Ricky Massara. Durante la riunione è emerso unanime spirito di collaborazione, con la Lega Serie A che ha confermato il suo pieno supporto alla classe arbitrale italiana, essendo stata quella che più ha investito in tecnologia e la prima a introdurre Goal Line Technology, Var e Saot.