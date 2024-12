Confermata la convocazione dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A di oggi. La riunione è prevista alle 12:30 presso la sede della Lega a Milano e, come da regolamento, in seconda convocazione alle 14:30. All'ordine del giorno ci sono "l'esame, la discussione e le decisioni in merito", tra gli altri, all'elezione del presidente e dell'amministratore delegato della Lega.