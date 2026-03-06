Il centrocampista polacco vince il sondaggio social indetto dal club nerazzurro: è lui l'MVP dell'ultimo mese

Fabio Alampi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 13:46)

Piotr Zieliński è il Betsson Player of the Month di febbraio! I tifosi nerazzurri hanno scelto il centrocampista polacco come miglior giocatore del mese che si è appena concluso, votando attraverso i canali social del Club.

Il numero 7 si sta rivelando uno dei protagonisti della stagione dell'Inter: nel mese di febbraio i nerazzurri hanno prolungato la lunga serie di risultati utili consecutivi in campionato, arrivando a 15 partite senza sconfitte. In Serie A l'Inter ha ottenuto cinque successi nelle cinque gare giocate contro Cremonese, Sassuolo, Juventus, Lecce e Genoa, ai quali si aggiunge la vittoria nei quarti di Coppa Italia contro il Torino. Zieliński è stato uno dei principali trascinatori nerazzurri a febbraio: il polacco, titolare in tutte le cinque partite di campionato e sceso in campo in entrambi i match di Champions League contro il Bodø/Glimt, ha segnato due gol con la specialità della casa, il tiro da lontano.

Se allo Zini di Cremona il sinistro potente del polacco aveva consolidato il vantaggio dell'Inter, il gol contro la Juventus a San Siro è risultato decisivo per il successo della squadra di Chivu. Una rete frutto della grande classe del centrocampista, in grado di controllare il pallone e aggiustarsi con un unico meraviglioso movimento: il mancino rasoterra allo scadere ha fissato il risultato sul 3-2 finale e regalato all'Inter il Derby d'Italia.

Prestazioni di grande spessore e gol importanti, che hanno permesso a Piotr Zieliński di vincere il Betsson Player of the Month.

(inter.it)