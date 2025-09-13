La Serie A torna dopo la pausa Nazionale e lo fa con una delle partite più attesa, Juventus-Inter . Per gli esperti di Sisal, la sfida è molto incerta, ma i nerazzurri comandano il pronostico seppur di un soffio, a 2,75 contro il 2,80 dei bianconeri, il pareggio è a 3,00. Probabile che entrambe le squadre vadano a segno, ipotesi a 1,85, ma non ci si aspetta un match ricco di gol e spettacolo: l'Under 2,50 a 1,65 prevale infatti sull'Over, a 2,20.

Ma c'è un'altra sfida da non perdere, quella al Franchi tra Fiorentina e Napoli. I campioni d'Italia sono a punteggio pieno e con la porta inviolata e anche per questo sono favoriti, a 2,25, per la vittoria, mentre per il successo dei toscani si sale a 3,60, il segno X è a 3,00. Tra le altre gare di giornata, un interessante Milan-Bologna con i rossoneri avanti a 1,85 e i rossoblù che inseguono a 4,25.