L'allenatore juventino, abituato a scegliere senza guardare nomi e contratti, pensa al nove in scadenza per battere l'Inter

Marco Astori Redattore 13 settembre - 00:27

Mossa a sorpresa di Igor Tudor per l'attesissima sfida contro l'Inter di questa sera alle 18: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico bianconero è orientato a scegliere Dusan Vlahovic come attaccante titolare. Spiega la Rosea: "La "tudorata" per il derby d'Italia sarà in attacco. Igor Tudor non modifica il telaio (3-4-2-1) e conferma l'assetto con una sola punta, però ribalta la casella più importante: è Dusan Vlahovic il grande favorito per guidare la Signora nella serata più sentita dai tifosi.

Dopo giorni di valutazioni, le prove e le riflessioni delle ultimissime ore premiano il 25enne serbo, che ha superato Jonathan David all'ultima curva e adesso vede il debutto stagionale da titolare. L'allenatore juventino, abituato a scegliere senza guardare nomi e contratti, pensa al nove in scadenza per battere l'Inter e proseguire la marcia a punteggio pieno in campionato.

Una rimonta a sorpresa, quella di DV9, ma neanche troppo se si guardano numeri ed esperienza. Vlahovic conosce il derby d'Italia - 3 gol nella supersfida -, è il capocannoniere della squadra e in quest'avvio di Serie A ha segnato partendo dalla panchina tanto contro il Parma quanto contro il Genoa. Due timbri pesanti. Alla fine, Igor si affida all'uomo-gol più in forma: "Dusan non è mai stato così bene", ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia. Dalle parole ai fatti".