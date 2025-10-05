Un gol e tre assist: una serata decisamente da ricordare per Ange-Yoan Bonny che, alla prima da titolare con l'Inter, è stato il grande protagonista della vittoria contro la Cremonese.
Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match
ultimora
Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match
L'attaccante francese, alla prima da titolare, è stato il grande protagonista della sfida con un gol e ben tre assist
Una prestazione che gli è valsa la palma di migliore in campo: i tifosi nerazzurri, infatti, lo hanno scelto come Man of The Match.
