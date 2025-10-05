FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match

ultimora

Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match

Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match - immagine 1
L'attaccante francese, alla prima da titolare, è stato il grande protagonista della sfida con un gol e ben tre assist
Fabio Alampi Redattore 

Un gol e tre assist: una serata decisamente da ricordare per Ange-Yoan Bonny che, alla prima da titolare con l'Inter, è stato il grande protagonista della vittoria contro la Cremonese.

Bonny
Getty Images

Una prestazione che gli è valsa la palma di migliore in campo: i tifosi nerazzurri, infatti, lo hanno scelto come Man of The Match.

Leggi anche
Ciccarelli: “Curva pronta”. Si accende la speranza per Inter-Fiorentina: “Con...
GdS – Inter come uno schiacciasassi: ecco ben visibili i principi che vuole Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA