Serie A, Genoa-Juve 0-1: basta un gol di Vlahovic. Torino-Fiorentina 0-0

Secondo turno di Serie A, al Marassi la spunta la Juve grazie a un gol del serbo. Pari senza gol tra Torino e Fiorentina
Secondo turno di Serie A, al Marassi la spunta la Juve grazie a un gol di Vlahovic. La squadra di Tudor raggiunge così in testa alla classifica Roma, Cremonese e Napoli a 6 punti.

Finisce, invece, 0-0 tra Torino e Fiorentina. Pari a reti inviolate per la formazione di Baroni e quella di Pioli.

