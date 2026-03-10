Un altro turno di campionato è andato in archivio e il Giudice Sportivo ha potuto così emettere i suoi verdetti. Il Milan, oltre a perdere Rabiot per un turno di squalifica, a causa dell'amonizione rimediata, dovrà anche versare 31 mila euro di multa nelle casse della Serie A. Così divisi:
ultimora
Serie A, giudice sportivo: ammenda per Baccin perché negli spogliatoi dopo il derby…
Ammenda di € 22.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
In casa rossonera squalifica e sanzione anche per il collaboratore tecnico Simone Folletti "per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara", si legge nel dispositivo del giudice sportivo.
Toccherà un'ammenda di 10 mila euro anche al dirigente dell'Inter Dario Baccin. Questa la motivazione: "Per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA