Serie A, il giudice sportivo: un solo calciatore squalificato dopo l'ultimo turno

Arrivato il bollettino relativo alle decisioni prese dagli arbitri nella sesta giornata di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Puntuale l'appuntamento con i verdetti del giudice sportivo anche dopo la sesta giornata di Serie A. Si riprenderà soltanto settimana prossima, ma sono arrivate comunque le sanzioni previste per coloro che hanno subito un cartellino in campo. Non ci sono nerazzurri squalificati, né giocatori della Roma, che sarà la prossima avversaria dell'Inter. Di seguito tutte le decisioni ratificate dal giudice sportivo.

Serie A, il giudice sportivo: un solo calciatore squalificato dopo l’ultimo turno- immagine 2
Getty Images

CALCIATORI ESPULSI

—  

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

TERZA SANZIONE

GASPAR Kialonda (Lecce)

SECONDA SANZIONE

MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)

ZANIOLO Nicolò (Udinese)

PRIMA SANZIONE

CHEDDIRA Walid (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

—  

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BELGHALI Rafik (Hellas Verona)

GATTI Federico (Juventus)

SECONDA SANZIONE

ASLLANI Kristjan (Torino)

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano (Lazio)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)

SERDAR Suat (Hellas Verona)

SMOLČIĆ Ivan (Como)

VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)

PRIMA SANZIONE

BARTESAGHI Davide (Milan)

CASADEI Cesare (Torino)

CRISTANTE Bryan (Roma)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

FELICI Mattia (Cagliari)

FOFANA Youssouf (Milan)

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)

MARCANDALLI Alessandro (Genoa)

NERES CAMPOS David (Napoli)

OTOA Sebastian Villaume (Genoa)

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)

SUČIĆ Petar (Inter)

TSIMIKAS Konstantinos (Roma)

TUTU ADDAI Jarden (Como)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)

OBERT Adam (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

BANDA Lameck (Lecce)

PRIMA SANZIONE

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)

MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)

PIERINI Nicholas (Sassuolo)

