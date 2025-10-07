Puntuale l'appuntamento con i verdetti del giudice sportivo anche dopo la sesta giornata di Serie A. Si riprenderà soltanto settimana prossima, ma sono arrivate comunque le sanzioni previste per coloro che hanno subito un cartellino in campo. Non ci sono nerazzurri squalificati, né giocatori della Roma, che sarà la prossima avversaria dell'Inter. Di seguito tutte le decisioni ratificate dal giudice sportivo.
Serie A, il giudice sportivo: un solo calciatore squalificato dopo l’ultimo turno
CALCIATORI ESPULSI—
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
TERZA SANZIONE
GASPAR Kialonda (Lecce)
SECONDA SANZIONE
MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)
ZANIOLO Nicolò (Udinese)
PRIMA SANZIONE
CHEDDIRA Walid (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO—
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BELGHALI Rafik (Hellas Verona)
GATTI Federico (Juventus)
SECONDA SANZIONE
ASLLANI Kristjan (Torino)
CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano (Lazio)
LOCATELLI Manuel (Juventus)
NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
SERDAR Suat (Hellas Verona)
SMOLČIĆ Ivan (Como)
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
PRIMA SANZIONE
BARTESAGHI Davide (Milan)
CASADEI Cesare (Torino)
CRISTANTE Bryan (Roma)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
FELICI Mattia (Cagliari)
FOFANA Youssouf (Milan)
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
MARCANDALLI Alessandro (Genoa)
NERES CAMPOS David (Napoli)
OTOA Sebastian Villaume (Genoa)
ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)
SUČIĆ Petar (Inter)
TSIMIKAS Konstantinos (Roma)
TUTU ADDAI Jarden (Como)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
OBERT Adam (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
BANDA Lameck (Lecce)
PRIMA SANZIONE
MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)
MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)
PIERINI Nicholas (Sassuolo)
