FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Moretto: “Oaktree aveva un pallino, voleva assolutamente questo dirigente all’Inter. Ma poi…”

ultimora

Moretto: “Oaktree aveva un pallino, voleva assolutamente questo dirigente all’Inter. Ma poi…”

Moretto: “Oaktree aveva un pallino, voleva assolutamente questo dirigente all’Inter. Ma poi…” - immagine 1
Matteo Moretto ha rivelato il nome di un dirigente che l'Inter avrebbe voluto inserire nell'organigramma
Matteo Pifferi Redattore 

In attesa di capire quale sarà la risposta di Piero Ausilio all'offerta dell'Al-Hilal, emerge un retroscena in merito ad un importante dirigente che è stato nel mirino dell'Inter. A rivelarlo è Matteo Moretto in un video sul canale di Fabrizio Romano:

Moretto: “Oaktree aveva un pallino, voleva assolutamente questo dirigente all’Inter. Ma poi…”- immagine 2
Getty Images

"Vi do un retroscena che riguarda l'Italia e un dirigente importante a livello internazionale come Mateu Alemany, ha lavorato al Valencia e poi al Barcellona. Dopo l'esperienza blaugrana, è stato vicino a tante squadre, anche l'Atletico Madrid ma poi non si è concretizzato perché c'era Berta, oggi all'Arsenal. Alemany oggi torna all'Atletico Madrid ufficialmente, è il director de futbol dell'Atletico Madrid accostandosi alla figura già presente e che ha gestito il mercato estivo come Carlos Bucero".

Moretto: “Oaktree aveva un pallino, voleva assolutamente questo dirigente all’Inter. Ma poi…”- immagine 3

"Alemany ha firmato un contratto di un anno e mezzo, vi racconto due aneddoti: Alemany è stato cercato da due squadre italiane che lo hanno voluto e hanno effettuato sondaggi con lui. La prima è stata la Roma, la seconda la Juventus che poi ha deciso di andare su Comolli. Alemany era ed è stato uno dei pallini dell'Inter, in particolar modo di Oaktree e della parte spagnola di Oaktree. Un dirigente importante di caratura internazionale, l'Italia ci ha pensato ma oggi è un nuovo dirigente dell'Atletico Madrid"

Leggi anche
Sky – Primo snodo cruciale per l’Inter di Chivu. Recupero Thuram appeso ad un filo....
Dumfries: “E’ tempo di cambiare il mio gioco. Non voglio più solo finalizzare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA