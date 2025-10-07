"Vi do un retroscena che riguarda l'Italia e un dirigente importante a livello internazionale come Mateu Alemany, ha lavorato al Valencia e poi al Barcellona. Dopo l'esperienza blaugrana, è stato vicino a tante squadre, anche l'Atletico Madrid ma poi non si è concretizzato perché c'era Berta, oggi all'Arsenal. Alemany oggi torna all'Atletico Madrid ufficialmente, è il director de futbol dell'Atletico Madrid accostandosi alla figura già presente e che ha gestito il mercato estivo come Carlos Bucero".

"Alemany ha firmato un contratto di un anno e mezzo, vi racconto due aneddoti: Alemany è stato cercato da due squadre italiane che lo hanno voluto e hanno effettuato sondaggi con lui. La prima è stata la Roma, la seconda la Juventus che poi ha deciso di andare su Comolli. Alemany era ed è stato uno dei pallini dell'Inter, in particolar modo di Oaktree e della parte spagnola di Oaktree. Un dirigente importante di caratura internazionale, l'Italia ci ha pensato ma oggi è un nuovo dirigente dell'Atletico Madrid"