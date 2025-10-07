Alla ripresa dalla pausa per le Nazionali arriveranno le gare in trasferta contro Roma, Union SG e Napoli: un trittico che metterà alla prova i nerazzurri

7 ottobre 2025

L'Inter, alla ripresa della stagione, è attesa da tre scontri in trasferta: due in campionato contro Roma e Napoli (entrambi in testa alla classifica della Serie A) e una contro l'Union SG, in Champions League (la terza giornata dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga). In attesa che tutti i convocati dalle varie nazionali tornino alla base è stata definita per venerdì la sfida amichevole contro l'Atletico Madrid.

Un assaggio della partita che poi si giocherà in CL il 26 novembre. "Si potrà rivedere il talento di Bonny dopo 2 gol e tre assist nelle prime sei gare di campionato. Il tutto senza 13 nazionali e alla vigilia di un trittico di partite che ben tratteggerà bene il volto dell'Inter. Un solo grande confronto diretto perso contro la Juventus e ora le gare contro Roma e Napoli. Le due capoliste del campionato e una sfida in Coppa per accumulare altri tre punti e sognare anche quest'anno la qualificazione diretta agli ottavi per una squadra che ha inenellato cinque vittorie consecutive ad altissimo coefficiente realizzativo", ha spiegato Paventi a Skysport.

E ha concluso: "L'importante sarà la gestione delle rotazioni. Chivu ha fatto 19 cambi rispetto all'undici iniziale nelle ultime tre partite con Cagliari, Slavia e Cremonese. Si aspetta il recupero di Thuram fermato da un risentimento muscolare. Il suo recupero per la gara con la Roma è appeso ad un filo ma tutto sarà valutato solo settimana prossima. L'altro componente del duo d'attacco, Lautaro, sarà a disposizione già da giovedì 16 dopo le sfide dell'Argentina con Venezuela e Portorico. Nella scorsa stagione era arrivato più a ridosso della gara contro i giallorossi, ma l'aveva decisa proprio lui, un precendente da non sottovalutare nel primo snodo della stagione per l'Inter di Chivu".

