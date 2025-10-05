Serie A, il Milan spreca troppo con Pulisic e Leao: con la Juve finisce 0-0

L'Inter, con questo risultato, aggancia quindi la Juve a quota 12 punti e si porta a -1 dal Milan

Finisce 0-0 il big match di serata della 6a giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Sono i rossoneri ad andare più vicini alla vittoria tra le due squadre, ma sprecano troppo: prima un rigore calciato alle stelle da Christian Pulisic, poi due gol clamorosi sbagliati da Rafa Leao. L'Inter, con questo risultato, aggancia quindi la Juve a quota 12 punti e si porta a -1 dal Milan.