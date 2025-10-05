Assoluto protagonista ieri sera Ange-Yoan Bonny nella vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: il francese è entrato in tutti i gol nerazzurri

E La Gazzetta dello Sport lo ha ovviamente premiato: nell'edizione odierna della Rosea al francese è stato attribuito un bell'8 in pagella.