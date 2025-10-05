Assoluto protagonista ieri sera Ange-Yoan Bonny nella vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: il francese è entrato in tutti i gol nerazzurri, piazzando una rete e addirittura tre assist per i compagni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, voto da urlo di Gazzetta a Bonny: “Altro che Taremi o Arnautovic, qui…”
ultimora
Inter, voto da urlo di Gazzetta a Bonny: “Altro che Taremi o Arnautovic, qui…”
Assoluto protagonista ieri sera Ange-Yoan Bonny nella vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: il francese è entrato in tutti i gol nerazzurri
E La Gazzetta dello Sport lo ha ovviamente premiato: nell'edizione odierna della Rosea al francese è stato attribuito un bell'8 in pagella.
Ecco la spiegazione: "Un gol e tre assist: il vice Thuram regala una prestazione all’altezza del titolare. Altro che Taremi o Arnautovic, qui il miglioramento sembra netto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA