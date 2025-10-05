FC Inter 1908
ultimora

Inter, voto da urlo di Gazzetta a Bonny: “Altro che Taremi o Arnautovic, qui…”

Assoluto protagonista ieri sera Ange-Yoan Bonny nella vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: il francese è entrato in tutti i gol nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Assoluto protagonista ieri sera Ange-Yoan Bonny nella vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese: il francese è entrato in tutti i gol nerazzurri, piazzando una rete e addirittura tre assist per i compagni.

E La Gazzetta dello Sport lo ha ovviamente premiato: nell'edizione odierna della Rosea al francese è stato attribuito un bell'8 in pagella.

Ecco la spiegazione: "Un gol e tre assist: il vice Thuram regala una prestazione all’altezza del titolare. Altro che Taremi o Arnautovic, qui il miglioramento sembra netto.

