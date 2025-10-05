FC Inter 1908
Pedullà: “Inter, Cremonese stritolata! C’è una grande differenza con l’anno scorso”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Cremonese
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Cremonese: "Bella Inter, convincente: così si gioca, nel nome della verticalità, dell'idea di squadra, del calcio moderno. Prestazione giusta, la Cremonese neanche si è presentata ed è stata stritolata fin dal primo minuto: se il primo tempo fosse finito 4-0, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

Grande protagonista della serata è stato Bonny, che conferma le sue qualità. La grande differenza con l'anno scorso è che l'Inter può andare a letto tranquilla quando deve fare rotazioni in attacco per necessità: tra Pio Esposito e Bonny come pesca pesca bene. Sono due attaccanti forti, sono moderni e sanno giocare per sé stessi e per la squadra.

L'Inter ha un organico stracollaudato e stracompetitivo, non ci sono dubbi: è una squadra che può soltanto migliorare. La Cremonese è stata presa a pallate, è stata un'Inter bella, cinica, straripante, convincente e di calcio moderno: spazzate via le due sconfitte con Udinese e Juve. Si vede che l'Inter si è messa in moto. Applausi, bisogna riconoscere la forza e il lavoro".

