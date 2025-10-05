Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Cremonese

Marco Astori Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 22:32)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Cremonese: "Bella Inter, convincente: così si gioca, nel nome della verticalità, dell'idea di squadra, del calcio moderno. Prestazione giusta, la Cremonese neanche si è presentata ed è stata stritolata fin dal primo minuto: se il primo tempo fosse finito 4-0, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

Grande protagonista della serata è stato Bonny, che conferma le sue qualità. La grande differenza con l'anno scorso è che l'Inter può andare a letto tranquilla quando deve fare rotazioni in attacco per necessità: tra Pio Esposito e Bonny come pesca pesca bene. Sono due attaccanti forti, sono moderni e sanno giocare per sé stessi e per la squadra.

L'Inter ha un organico stracollaudato e stracompetitivo, non ci sono dubbi: è una squadra che può soltanto migliorare. La Cremonese è stata presa a pallate, è stata un'Inter bella, cinica, straripante, convincente e di calcio moderno: spazzate via le due sconfitte con Udinese e Juve. Si vede che l'Inter si è messa in moto. Applausi, bisogna riconoscere la forza e il lavoro".