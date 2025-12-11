Durante l'incontro a Milano affrontate tematiche legate alla sicurezza negli stadi e alla gestione dell’ordine pubblico

Alessandro De Felice Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 05:02)

Questa (ieri, ndr) mattina, presso la sede della Lega Calcio Serie A a Milano, si è tenuta una visita di carattere istituzionale tra il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dal Questore di Milano Bruno Migale, dal Dirigente Generale di P.S. Prefetto Diego Parente e dal Presidente dell`Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Maurizio Improta e i vertici della Lega Calcio Serie A, il Presidente Ezio Simonelli, l`Amministratore Delegato Luigi De Siervo e l`Head Of Competitions Andrea Butti.

Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alla sicurezza negli stadi e alla gestione dell’ordine pubblico in occasione delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A. Si è trattato di un momento di confronto costruttivo volto a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni di pubblica sicurezza e il mondo del calcio professionistico.

Le parti hanno condiviso la volontà di avviare un percorso comune per lo sviluppo di iniziative e strumenti utili a garantire un ambiente sempre più sicuro, inclusivo e rispettoso in tutti gli stadi.

(Fonte: Lega Serie A)