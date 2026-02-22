Occasione sfruttata per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la caduta di Napoli e Juventus: la squadra giallorossa vince 3-0 contro la Cremonese e muove in modo importante la classifica. Grazie ai gol di Cristante, Ndicka e Pisilli, infatti, la Roma aggancia al terzo posto il Napoli e si porta a +4 sulla Juventus quinta. In attesa dello scontro diretto coi bianconeri di settimana prossi,a