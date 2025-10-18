La legge dell'ex punisce il Napoli di Antonio Conte: decide la rete di Giovanni Simeone la sfida dell'Olimpico Grande Torino delle 18. All'ultimo Noa Lang aveva pareggiato con un facile tap-in dopo un palo di Politano: la rete è stata annullata però per fuorigioco. Il Napoli resta a 15 punti in classifica: con una vittoria a Roma, l'Inter può agganciarla.
