Serie A, il Napoli frena a Torino! Decide l’ex Simeone, azzurri restano a +3 sull’Inter

La legge dell'ex punisce il Napoli di Antonio Conte: decide la rete di Giovanni Simeone la sfida dell'Olimpico delle 18
Marco Astori
Marco Astori 

La legge dell'ex punisce il Napoli di Antonio Conte: decide la rete di Giovanni Simeone la sfida dell'Olimpico Grande Torino delle 18. All'ultimo Noa Lang aveva pareggiato con un facile tap-in dopo un palo di Politano: la rete è stata annullata però per fuorigioco. Il Napoli resta a 15 punti in classifica: con una vittoria a Roma, l'Inter può agganciarla.

