La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Milan-Napoli, annuncia Dazn, sarà trasmessa gratuitamente il 29 ottobre alle 20:45 sulla piattaforma digitale che detiene i diritti tv della massima serie. L'ultima partita visibile gratuitamente risale ad un Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996. Dazn con l'anticipo del 10mo turno offre la prima di cinque partite gratuite a stagione all'interno del pacchetto "Try and buy".